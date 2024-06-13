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13 июня, 10:39

ВС России отработали доставку ядерных боеприпасов в рамках учений с Белоруссией

Минобороны: ВС России доставили ядерные боеприпасы на учения с Белоруссией

Вооружённые силы России доставили учебные ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения и на аэродромы в рамках совместных с Белоруссией учений. Об этом сообщил начальник 12-го Главного управления Минобороны (ГУ МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников.

Заявление начальника 12-го Главного управления Минобороны (ГУ МО) РФ генерал-лейтенанта Игоря Колесникова. Видео © Telegram / Минобороны России

"В ходе выполнения задач подвижные формирования 12-го ГУ МО РФ обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолёты-носители", — приводит пресс-служба МО РФ слова Колесникова.

Электронные ракетные пуски осуществлены в ходе учений нестратегических ядерных сил
Электронные ракетные пуски осуществлены в ходе учений нестратегических ядерных сил

В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ и Белоруссии в ходе второго этапа учений отрепетировали вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения. В настоящее время военнослужащие отрабатывают боевое дежурство с учебными ядерными боеприпасами. По результатам манёвров будут подведены итоги каждого учебного вопроса. Кроме того, будут определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил. Как подчеркнули в МО РФ, это необходимо для гарантии выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки в мире.

Как сообщал Life.ru, 11 июня российские войска совместно с ВС Белоруссии начали второй этап учений нестратегических ядерных сил. Они направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Как пояснили в Минобороны России, в рамках ядерных учений ракетчики отработают подготовку пусков из "Искандера".

Минобороны РФ показало видео второго этапа тактических ядерных учений
Минобороны РФ показало видео второго этапа тактических ядерных учений
Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Наталья Исакова
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