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Названы продукты, которые будут разъедать ваши зубы, как кислота — ржавчину

Врач Дахкильгов: Газировка содержит ортофосфорную кислоту, разъедающую эмаль

13 июня, 12:13
Газировка содержит ортофосфорную кислоту, разъедающую эмаль. Обложка © Freepik.com / prostooleh

Газировка содержит ортофосфорную кислоту, разъедающую эмаль. Обложка © Freepik.com / prostooleh

Ваш рацион сильно влияет на состояние зубов: так, обилие сладкой пищи и других углеводов разрушает эмаль и провоцирует развитие кариеса, воспаления и другие заболевания. Основные продукты, которые убивают ваши зубы, Life.ru назвал главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Сладкая газировка

Такие напитки содержат ортофосфорную (лимонную) кислоту, которая разъедает эмаль, создавая шероховатость на поверхности зуба. А чем менее гладкая поверхность зуба, тем быстрее на нём скапливается налёт и тем труднее его удалить. На шероховатой поверхности эмали формируются отложения углеводов, что создаёт наиболее благоприятную среду для развития стафилококковой инфекции, разрушающей эмаль и мягкие ткани вокруг. Далее — развитие кариеса, осложнения и воспаление мягких тканей.

Особенно опасна сладкая газировка для детей, поскольку эмаль в период молочного прикуса, сменного и во время формирования постоянного — очень тонкая и уязвимая. Кариес на молочных зубах развивается очень стремительно. Детям лучше не давать газировку, или только по праздникам, через трубочку и не более 150–200 мл.

Магомед Дахкильгов

Главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог

Особенно опасна сладкая газировка для детей, поскольку эмаль в период молочного прикуса, сменного и во время формирования постоянного — очень тонкая и уязвимая. Кариес на молочных зубах развивается очень стремительно. Детям лучше не давать газировку, или только по праздникам, через трубочку и не более 150–200 мл.
Особенно опасна сладкая газировка для детей, поскольку эмаль в период молочного прикуса, сменного и во время формирования постоянного — очень тонкая и уязвимая. Кариес на молочных зубах развивается очень стремительно. Детям лучше не давать газировку, или только по праздникам, через трубочку и не более 150–200 мл.

Леденцы

В их основе — сахар с различными вкусовыми и ароматическими добавками. Если они с кислинкой — знайте, что её придаёт та самая ортофосфорная кислота (применяемая для удаления ржавчины). Леденец также опасен длительностью нахождения во рту, в отличие от газировки. Здесь воздействие более агрессивно, так как вред от газированных напитков можно уменьшить, используя для поглощения трубочку, подчеркнул Дахкильгов.

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Углеводные снеки

Они образуют плотный слой на зубной эмали, а в нём активно размножаются уже упомянутые стафилококки, вызывающие разрушения твёрдых тканей зуба, кариес и воспаления дёсен.

Сухофрукты

Они прилипают к зубам, застревают в межзубных промежутках, провоцируя травмы десневых сосочков, и превращаются в питательный обед для бактерий.

Уксус и крахмал

В сладостях он особенно опасен — например, рахат-лукум, обильно посыпанный крахмалом. Он забивается между зубами и налипает на сами зубы, содержит сахариды и полисахариды, и, как итог — образует плотный слой для кариесогенных бактерий, предупредил врач.

А уксус, который часто добавляют в соусы, разъедает твёрдые ткани зубов не хуже ортофосфорной кислоты.

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Холод и жар

Опасны сочетания горячих и очень холодных продуктов, от этого на эмали появляются микротрещины, которые никогда не исчезнут.

Опасны для зубов и вейпы: в их составе содержится полигликоль, а при горении образуются альгинаты, которые крайне негативно влияют на зубы, мягкие ткани полости рта и приводят к разрушению. В эти смеси входит глицерин, который при нагреве выделяет формальдегиды. Это токсичные вещества, способные вызвать формирование злокачественных новообразований в полости рта.

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А ранее Life.ru рассказывал про продукты, которые негативно влияют на прикус. В списке, например, те же самые леденцы.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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