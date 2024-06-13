Владимир Зеленский собирается затягивать конфликт на Украине, несмотря на отсутствие успехов у вооружённых сил страны, так как это единственная возможность остаться у власти. Такое мнение выразил экс-посол США в Саудовской Аравии Час Фриман.

"Выживание Зеленского зависит лишь от продолжения конфликта. Продление боевых действий — только выгодная внутриполитическая мера, а не стратегическая цель, и не имеет особых перспектив", — сказал он в беседе с ютуб-каналом Dialogue Works.