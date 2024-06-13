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13 июня, 14:14

"Выгодная мера": В США раскрыли, от чего зависит выживание Зеленского

Экс-посол США Фриман: Выживание Зеленского зависит от продолжения конфликта

Владимир Зеленский собирается затягивать конфликт на Украине, несмотря на отсутствие успехов у вооружённых сил страны, так как это единственная возможность остаться у власти. Такое мнение выразил экс-посол США в Саудовской Аравии Час Фриман.

"Выживание Зеленского зависит лишь от продолжения конфликта. Продление боевых действий — только выгодная внутриполитическая мера, а не стратегическая цель, и не имеет особых перспектив", — сказал он в беседе с ютуб-каналом Dialogue Works.

По словам Фримана, в Незалежной и государствах НАТО нагнетается истерия перед "российской угрозой" и это приносит прибыль оборонной индустрии и привлекает внимание. Эксперт подчеркнул: нет подтверждений, что у РФ есть другие намерения, кроме как выполнение задач специальной военной операции (СВО).

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Как сообщал Life.ru, с 20 мая Зеленский официально никто, его полномочия истекли. При этом выборы на Украине решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин указывал, что вопрос о законности власти в Незалежной будут решать её правовые системы, а для Москвы это будет важно лишь при подписании соглашений.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Осипов
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