ЦБ впервые после санкций рассчитал курс рубля без торгов на бирже
Центробанк впервые рассчитал официальный курс валют без торгов на бирже. Так, курс доллара снизился до 88,21 рубля, евро — до 94,83 рубля, юаня — до 12,04 рубля.
В регуляторе также пояснили, что наличную валюту в банках (как в кассах, так и в банкоматах) по-прежнему можно приобрести исходя из её наличия. Операции проводятся по курсу банка.
ЦБ подчеркнул, что введённые против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объёмы поступления валюты от экспорта и на спрос на неё для оплаты импорта.
Как сообщал Life.ru, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стало решение власти США и Великобритании ввести новые санкции, в том числе против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В Центробанке после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным.
Life.ru