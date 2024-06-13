ЦБ впервые после санкций рассчитал курс рубля без торгов на бирже

Центробанк впервые рассчитал официальный курс валют без торгов на бирже. Так, курс доллара снизился до 88,21 рубля, евро — до 94,83 рубля, юаня — до 12,04 рубля.

В регуляторе также пояснили, что наличную валюту в банках (как в кассах, так и в банкоматах) по-прежнему можно приобрести исходя из её наличия. Операции проводятся по курсу банка.