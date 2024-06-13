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13 июня, 16:39

МИД Канады ввёл санкции против Третьяка, Алиханова и Мизулиной

Владислав Третьяк. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Владислав Третьяк. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Министерство иностранных дел (МИД) Канады ввело новые санкции против России. Под ограничения, в частности, попали легендарный хоккеист Владислав Третьяк, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, говорится в заявлении иностранного внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в санкционный перечень попали российская авиакомпания "Победа" и ряд СМИ, в том числе "Российская газета" и телеканал "Санкт-Петербург". Рестрикции введены в связи с ситуацией на Украине.

Стоит отметить, что в феврале 2023 года Канада уже вводила санкции против Третьяка, который является первым советским хоккеистом, включённым в Зал хоккейной славы в Торонто.

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Напомним, накануне Министерство финансов США ввело новые антироссийские санкции. В заявлении американского ведомства говорится, что всего в список попали 33 человека и 200 компаний. В МИД РФ указали, что Москва не оставит подобные агрессивные действия без ответа. А зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал превратить в "сплошной кошмар" жизнь на Западе из-за санкций.

Дарья Нарыкова
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