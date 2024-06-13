МИД Канады ввёл санкции против Третьяка, Алиханова и Мизулиной

Министерство иностранных дел (МИД) Канады ввело новые санкции против России. Под ограничения, в частности, попали легендарный хоккеист Владислав Третьяк, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, говорится в заявлении иностранного внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в санкционный перечень попали российская авиакомпания "Победа" и ряд СМИ, в том числе "Российская газета" и телеканал "Санкт-Петербург". Рестрикции введены в связи с ситуацией на Украине.