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13 июня, 17:23

Ураган с мощным ливнем обрушился на Махачкалу

SHOT: Ураган с мощным ливнем обрушился на Махачкалу, пять человек унесло в море

Ураган с мощным ливнем обрушился на Махачкалу. Как сообщает SHOT, из-за разгула стихии пять человек, которые сплавлялись на сапбордах, унесло в Каспийском море. К счастью, спасатели оказались быстрее непогоды — всех людей вытащили на берег.

Видео из Дагестана, где бушует ураган с сильным ливнем. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, также пострадал один человек, которого ударило током на набережной в Махачкале. Главное управление МЧС России по Дагестану предупреждает о возможных сходах селей в горных районах и подъёме малых рек. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 15–20 метров в секунду.

Напомним, что обильные осадки обрушились в последние дни и на Москву. Так, днём в четверг, 13 июня, столицу снова накрыл сильный ливень. Из-за непогоды оказалась затоплена часть дорог, некоторые улицы превратились в реки. Накануне город тоже залил дождь, сопровождавшийся громом и молнией. До этого метеорологи предупреждали, что погоду в Москве будет "колбасить" всю неделю.

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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