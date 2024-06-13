Ураган с мощным ливнем обрушился на Махачкалу. Как сообщает SHOT, из-за разгула стихии пять человек, которые сплавлялись на сапбордах, унесло в Каспийском море. К счастью, спасатели оказались быстрее непогоды — всех людей вытащили на берег.

По данным телеграм-канала, также пострадал один человек, которого ударило током на набережной в Махачкале. Главное управление МЧС России по Дагестану предупреждает о возможных сходах селей в горных районах и подъёме малых рек. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 15–20 метров в секунду.