Центробанк временно отменил утренние торги на Мосбирже

Банк России на время решил отменить утренние торги на Мосбирже. Как сообщается на сайте регулятора, ограничение начнёт действовать с завтрашнего дня, 14 июня.

"Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", — говорится в сообщении.