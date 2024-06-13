Центробанк временно отменил утренние торги на Мосбирже
Банк России на время решил отменить утренние торги на Мосбирже. Как сообщается на сайте регулятора, ограничение начнёт действовать с завтрашнего дня, 14 июня.
"Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", — говорится в сообщении.
Напомним, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стало решение властей США ввести новые санкции, в том числе против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В ЦБ РФ после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным. Также сегодня регулятор впервые установил курсы доллара и евро без торгов на бирже. Так, курс американской валюты на 14 июня составляет 88,2 рубля, а европейской — 94,8 рубля.
TACC / Гавриил Григоров