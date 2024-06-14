"Токсичная валюта": Володин заявил, что США окончательно подорвали доверие к доллару

Как указал Володин, в марте 2022 года доля "недружественных" валют достигала 84,7%, сегодня она снизилась почти в пять раз — до 17,8%. При этом расчёты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах — почти в 15 раз. Спикер ГД подчеркнул, что ограничения на проведение платежей, воровство российских резервов должны заставить дургие страны задуматься о надёжности хранения своих средств в американской валюте. По его словам, сейчас все страны стали понимать, что Штаты используют свою валюту как инструмент политического давления. В связи с этим от доллара отказывается не только Россия. Альтернативу ищут многие государства, в том числе страны БРИКС.