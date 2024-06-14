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14 июня, 08:02

"Токсичная валюта": Володин заявил, что США окончательно подорвали доверие к доллару

Володин: Не только Россия отказывается от токсичного доллара, но и страны БРИКС

Вводя незаконные санкции, США окончательно подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте. Однако Вашингтон не получит желаемого эффекта от ограничений. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны. Они не дадут желаемого для США эффекта", — написал он в своём телеграм-канале.

Как указал Володин, в марте 2022 года доля "недружественных" валют достигала 84,7%, сегодня она снизилась почти в пять раз — до 17,8%. При этом расчёты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах — почти в 15 раз. Спикер ГД подчеркнул, что ограничения на проведение платежей, воровство российских резервов должны заставить дургие страны задуматься о надёжности хранения своих средств в американской валюте. По его словам, сейчас все страны стали понимать, что Штаты используют свою валюту как инструмент политического давления. В связи с этим от доллара отказывается не только Россия. Альтернативу ищут многие государства, в том числе страны БРИКС.

"Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира — неизбежна", —резюмировал Володин.

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Напомним, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стало решение властей США ввести новые санкции, в том числе против самой торговой площадки. В ЦБ после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным. Кроме того, регулятор будет устанавливать курсы валют на основе данных на внебиржевом рынке.

Обложка ©

Unsplash / Alexander Grey

Николай Рюмин
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