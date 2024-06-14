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14 июня, 08:23

Польша в четвёртый раз за месяц подняла самолёты из-за "активности авиации" РФ

Польша и её союзники вновь поднимали в небо авиацию из-за якобы "интенсивных" действий России. Об этом сообщило оперативное командование Вооружённых сил (ВС) страны.

"Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолёты", — написали представители ВС Польши в соцсети X.

Польское командование утверждает, что сегодня ночью, 14 июня, наблюдалась "интенсивная деятельность российской дальней авиации, связанная с ударами маневрирующих ракет и дронов якобы по объектам на Украине". Польша запустила все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Польша подняла в воздух самолёты в связи с "активностью дальней авиации России"
Польша подняла в воздух самолёты в связи с "активностью дальней авиации России"

Польша уже четвёртый раз за месяц поднимает свои самолёты. Последний раз это произошло два дня назад — 12 июня. Оперативное командование ВС страны объяснило этот шаг "активностью российской авиации". Также военные истребители поднимались в небо первого и седьмого июня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Дарья Нарыкова
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