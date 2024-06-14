Польша в четвёртый раз за месяц подняла самолёты из-за "активности авиации" РФ

Польша и её союзники вновь поднимали в небо авиацию из-за якобы "интенсивных" действий России. Об этом сообщило оперативное командование Вооружённых сил (ВС) страны.

"Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолёты", — написали представители ВС Польши в соцсети X.