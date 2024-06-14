Польша в четвёртый раз за месяц подняла самолёты из-за "активности авиации" РФ
Польша и её союзники вновь поднимали в небо авиацию из-за якобы "интенсивных" действий России. Об этом сообщило оперативное командование Вооружённых сил (ВС) страны.
"Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолёты", — написали представители ВС Польши в соцсети X.
Польское командование утверждает, что сегодня ночью, 14 июня, наблюдалась "интенсивная деятельность российской дальней авиации, связанная с ударами маневрирующих ракет и дронов якобы по объектам на Украине". Польша запустила все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства.
Польша уже четвёртый раз за месяц поднимает свои самолёты. Последний раз это произошло два дня назад — 12 июня. Оперативное командование ВС страны объяснило этот шаг "активностью российской авиации". Также военные истребители поднимались в небо первого и седьмого июня.
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