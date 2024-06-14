СК возбудил уголовное дело из-за гибели оператора НТВ Кожина после обстрела ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели оператора НТВ Валерия Кожина после обстрела Горловки ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что найдут всех причастных к убийству.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин и получил ранение военный корреспондент Алексей Ивлиев", — отметили в пресс-службе СК.

Как уточнили следователи, Кожин и Ивлиев снимали сюжет об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ. В результате атаки, проведённой противником с помощью дрона, они получили ранения и были госпитализированы, однако Кожина в итоге спасти не удалось. Известно, что журналисты также освещали деятельность СК, связанную с преступлениями, совершёнными представителями киевского режима.

Раненый корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Фото © Telegram / НТВ