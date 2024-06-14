Россиянин из ревности до смерти забил невесту перед свадьбой и лёг спать
SHOT: В Ленобласти жених жёстко расправился с невестой перед свадьбой
В Ленинградской области жених жёстко расправился с невестой перед свадьбой. Подробности трагедии сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, накануне вечером 35-летний Дмитрий из Гатчины позвонил в полицию и дрожащим голосом сообщил, что только что убил свою возлюбленную. Приехавшие в квартиру оперативники застали рыдающего мужчину и труп девушки в ванной.
Дмитрий и его невеста, которую он забил до смерти. Фото © Telegram / SHOT
Дмитрий рассказал, что в последние дни перед свадьбой они стали часто ссориться, он очень ревновал избранницу. В роковой вечер пара решила устроить примирительный романтический ужин, который не обошёлся без алкоголя. В итоге пара снова начала ругаться. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил возлюбленную по лицу, а потом ещё добил пинками в живот. Когда невеста потеряла сознание, он просто отнёс её в коридор, а сам пошёл спать. По словам Дмитрия, проснулся он от хрипов, которые из последних сил издавала его невеста. Мужчина оттащил её в ванную, чтобы освежить и смыть следы крови, однако девушка умерла прямо на его руках. На данный момент жених задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru рассказывал, как ревнивица из Коми пыталась заживо сжечь бывшего вместе с его новой пассией, а на Ставрополье ослеплённый ревностью инспектор ДПС чуть не убил коллегу в его день рождения. Кроме того, жительница Екатеринбурга погибла от рук своего бывшего супруга, который не смог принять, что его жена после развода начала новые отношения. У погибшей осталась девятилетняя дочь.
Telegram / SHOT