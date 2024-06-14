Россиянин из ревности до смерти забил невесту перед свадьбой и лёг спать

Дмитрий рассказал, что в последние дни перед свадьбой они стали часто ссориться, он очень ревновал избранницу. В роковой вечер пара решила устроить примирительный романтический ужин, который не обошёлся без алкоголя. В итоге пара снова начала ругаться. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил возлюбленную по лицу, а потом ещё добил пинками в живот. Когда невеста потеряла сознание, он просто отнёс её в коридор, а сам пошёл спать. По словам Дмитрия, проснулся он от хрипов, которые из последних сил издавала его невеста. Мужчина оттащил её в ванную, чтобы освежить и смыть следы крови, однако девушка умерла прямо на его руках. На данный момент жених задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.