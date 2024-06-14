Путин обвинил власти Украины и Раду в сговоре по узурпации власти

Исполнительные власти Украины и руководство Рады устроили сговор, который был направлен на узурпацию власти. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня. По его словам, в 2014 году такой захват власти оправдывали "именем революции, а сейчас военными действиями".