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14 июня, 10:59

Путин обвинил власти Украины и Раду в сговоре по узурпации власти

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел России 14 июня. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел России 14 июня. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Исполнительные власти Украины и руководство Рады устроили сговор, который был направлен на узурпацию власти. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня. По его словам, в 2014 году такой захват власти оправдывали "именем революции, а сейчас военными действиями".

"Речь идёт о сговоре исполнительной власти Украины, руководства Верховной Рады, контролируемого им парламентского большинства, направленном на узурпацию государственной власти. По другому это невозможно назвать, и это является уголовным преступлением по украинскому закону", — отметил президент.

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Ситуации на Украине на встрече было уделено особое внимание. Так, Путин заметил, что русские и украинцы урегулировали бы конфликт, но он возник из-за Запада. По словам президента РФ, Россия серьёзно относилась к Минским соглашениям, но их отвергли. Глава государства подчеркнул, что для переговоров с Украиной она должна вывести войска из новых регионов.

Никита Осипов
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