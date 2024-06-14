Виновник смертельного ДТП в Благовещенске работал в полиции

Водитель Евгений Бакарюкин, который сбил девять человек в Благовещенске, ранее работал участковым в Амурской области. Об этом пишет Mash.

Водитель Евгений Бакарюкин, который сбил пешеходов в Благовещенске. Фото © Telegram / Благовещенск № 1

По данным телеграм-канала, 59-летний мужчина был участковым до 2005 года. Затем он стал индивидуальным предпринимателем — занимался перевозками пассажиров на маршрутках.

Минивэн сбил 9 пешеходов в Благовещенске. Видео © SHOT