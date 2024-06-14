Виновник смертельного ДТП в Благовещенске работал в полиции
Mash: Сбивший насмерть пешеходов в Благовещенске водитель работал участковым
Евгений Бакарюкин, устроивший смертельное ДТП в Благовещенске. Обложка © SHOT
Водитель Евгений Бакарюкин, который сбил девять человек в Благовещенске, ранее работал участковым в Амурской области. Об этом пишет Mash.
Водитель Евгений Бакарюкин, который сбил пешеходов в Благовещенске. Фото © Telegram / Благовещенск № 1
По данным телеграм-канала, 59-летний мужчина был участковым до 2005 года. Затем он стал индивидуальным предпринимателем — занимался перевозками пассажиров на маршрутках.
Минивэн сбил 9 пешеходов в Благовещенске. Видео © SHOT
Родственники водителя утверждают, что Бакарюкин никогда не пил. Они не понимают, как могло произойти это жуткое ДТП. Уточняется, что скорая помощь вместе с полицией увезла водителя на медицинское освидетельствование, чтобы установить степень опьянения.
Напомним, сегодня, 14 июня, в Благовещенске машина влетела в прохожих на тротуаре. По уточнённым данным, в ДТП погибли три человека, ещё шесть находятся в больнице. Очевидцы сообщили, что сбивший людей водитель был пьян. После ДТП мужчина сначала пытался сделать вид, что ни при чём, а потом заявил, что у машины якобы отказали тормоза. СК возбудил уголовное дело.