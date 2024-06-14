Путин: Слово "мама" священно у всех народов России
У всех народов России слово "мама" священно, однако мужское начало в воспитании детей тоже чрезвычайно важно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев" в мастерской "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.
"Я вот помню, как меня мама в угол ставила, как у меня ухо болело. Три года было. Впечатления, ну и всё. А любовь к маме остаётся. Почему? Потому что она на подсознательном уровне. Мы несём через всю свою жизнь безусловную любовь к матери, к своим детям", — указал Путин.
Президент добавил, что это важная вещь, но не стоит забывать и о мужском начале в воспитании детей.
Напомним, вечером в пятницу, 14 июня, президент Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" встречается с первыми участниками программы "Время героев". Глава государства рассказал, как к нему пришла идея создания кадровой программы для бойцов специальной военной операции.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также на государственных предприятиях. Приём заявок на участие в программе начался в конце февраля. А к обучению первой группы, состоящей из 83 человек, приступили 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.
Life.ru / Павел Баранов