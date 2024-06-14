Путин: Слово "мама" священно у всех народов России

У всех народов России слово "мама" священно, однако мужское начало в воспитании детей тоже чрезвычайно важно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев" в мастерской "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

"Я вот помню, как меня мама в угол ставила, как у меня ухо болело. Три года было. Впечатления, ну и всё. А любовь к маме остаётся. Почему? Потому что она на подсознательном уровне. Мы несём через всю свою жизнь безусловную любовь к матери, к своим детям", — указал Путин.

Президент добавил, что это важная вещь, но не стоит забывать и о мужском начале в воспитании детей.