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14 июня, 17:20

Путин назвал число российских военных в зоне СВО

Путин: В зоне СВО находится почти 700 тысяч военных

В зоне специальной военной операции находится почти 700 тысяч российских военных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек [находится]", — сказал глава государства на встрече с участниками кадровой программы "Время героев" в мастерской "Сенеж" в Солнечногорске.

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Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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