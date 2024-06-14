Путин назвал число российских военных в зоне СВО
Путин: В зоне СВО находится почти 700 тысяч военных
В зоне специальной военной операции находится почти 700 тысяч российских военных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек [находится]", — сказал глава государства на встрече с участниками кадровой программы "Время героев" в мастерской "Сенеж" в Солнечногорске.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.
ТАСС / Алексей Коновалов