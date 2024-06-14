Путин назвал число российских военных в зоне СВО

В зоне специальной военной операции находится почти 700 тысяч российских военных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек [находится]", — сказал глава государства на встрече с участниками кадровой программы "Время героев" в мастерской "Сенеж" в Солнечногорске.