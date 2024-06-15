Небензя объяснил, что ждёт Киев в случае отказа от мирного плана России

В случае отказа Киева и Запада от предложенного Россией мирного плана ответственность за продолжение кровопролития будет лежать на их плечах. Об этом заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза ООН Небензя подчеркнул, что если Украина и Запад не примут мирное предложение России, то они будут нести ответственность за дальнейшее кровопролитие. Более того, уже сейчас очевидно, что ситуация на поле боя будет и дальше меняться не в пользу Киева.