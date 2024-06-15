Небензя объяснил, что ждёт Киев в случае отказа от мирного плана России
Небензя: Отказ Киева от мирного плана сулит "другие" условия для Украины
В случае отказа Киева и Запада от предложенного Россией мирного плана ответственность за продолжение кровопролития будет лежать на их плечах. Об этом заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
На заседании Совбеза ООН Небензя подчеркнул, что если Украина и Запад не примут мирное предложение России, то они будут нести ответственность за дальнейшее кровопролитие. Более того, уже сейчас очевидно, что ситуация на поле боя будет и дальше меняться не в пользу Киева.
"Очевидно, что реалии "на земле", на линии боевого соприкосновения, будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров тогда будут другими", — заявил дипломат.
Напомним, что президент России Владимир Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Согласно им, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь тут же прекратится. В офисе Зеленского уже отвергли предложения Путина по мирным переговорам. Там считают, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. Зеленский назвал мирную инициативу российского лидера "ультимативными посланиями".
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