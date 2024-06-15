Погибший при обстреле ВСУ оператор Кожин будет похоронен в родном городе
Прощание с оператором Кожиным пройдёт в "Останкино", а похоронят его в Калязине
Оператор НТВ Валерий Кожин. Обложка © Telegram / НТВ
Похороны оператора Валерия Кожина, погибшего в Донецкой Народной Республике, пройдут в Калязине Тверской области в закрытом для СМИ режиме. Прощание с ним состоится 18 июня в телецентре "Останкино". Об этом сообщает телекомпания НТВ.
"Церемония прощания с погибшим в ДНР оператором НТВ Валерием Кожиным состоится во вторник, 18 июня, в 11:00 в 14-й студии телецентра "Останкино", — сказано в тексте публикации.
В тот же день Кожина похоронят в его родном городе Калязине Тверской области. Там будут присутствовать лишь родные и близкие оператора.
Напомним, что сотрудники НТВ оказались под огнём ВСУ 13 июня в ДНР. По словам мэра Горловки, журналисты были тяжело ранены во время рабочих мероприятий в посёлке Гольмовский. От полученных ранений скончался оператор Валерий Кожин. Его коллега корреспондент Алексей Ивлиев получил минно-взрывную травму.