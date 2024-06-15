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15 июня, 14:46

У Крымского моста образовалась огромная пробка

Более 460 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Около 270 автомобилей к вечеру субботы собрались на въезде на Крымский мост, более 190 пытаются выехать со стороны Крыма. Об этом сообщили в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 196 транспортных средств. Время ожидания около часа", — отмечается в сообщении.

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Недавно движение по Крымскому мосту было вновь перекрыто, а в Севастополе звучала воздушная тревога. Время от времени в СБУ обещают устроить россиянам "сюрпризов", угрожая взорвать мост. Так, в конце мая ВС РФ отразили атаку Киева десятью ракетами ATACMS, тем самым спасли сотни жизней мирных граждан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Александра Мышляева
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