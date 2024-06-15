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Песков заявил, что заранее не знал о содержании речи Путина в МИД РФ

15 июня, 16:02
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не был осведомлён о конкретных темах, которые затронет Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Песков заявил, что заранее не знал о содержании речи Путина в МИД РФ. Видео © Telegram / Зарубин

"Я не знал", — ответил представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину на вопрос, кто был в курсе тезисов речи российского лидера.

"Как прежде уже не будет": Путин указал на меняющийся мир в начале своей речи в МИД
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Напомним, во время выступления в МИД РФ Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Он предложил Киеву вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён, заверил президент России. Он подчеркнул, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Тем не менее украинские власти поспешили отвергнуть предложение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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