Песков заявил, что заранее не знал о содержании речи Путина в МИД РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не был осведомлён о конкретных темах, которые затронет Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Песков заявил, что заранее не знал о содержании речи Путина в МИД РФ. Видео © Telegram / Зарубин
"Я не знал", — ответил представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину на вопрос, кто был в курсе тезисов речи российского лидера.
Напомним, во время выступления в МИД РФ Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Он предложил Киеву вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён, заверил президент России. Он подчеркнул, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Тем не менее украинские власти поспешили отвергнуть предложение.