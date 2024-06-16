"Пробежал между ног": Пёс Байдена едва не загрыз ещё одного агента Секретной службы США
ABC: Пёс Байдена дважды покусал ещё одного агента Секретной службы в 2023 году
Джо Байден и его пёс по кличке Коммандер. Обложка © Flickr / The White House
Вскрылся ещё один случай с нападением немецкой овчарки Джо Байдена по кличке Коммандер на сотрудника Секретной службы США, который отвечал за безопасность американского лидера. Пёс дважды укусил агента за руку ещё в сентябре 2023 года в саду Жаклин Кеннеди, рядом с Белым домом, сообщил телеканал ABC News, сославшись на электронное письмо пострадавшего.
"Когда я начал подходить к нему [к Байдену], чтобы узнать, не нужна ли ему помощь, Коммандер пробежал у него между ног и укусил меня за левую руку через переднюю часть пиджака", — приводит канал слова агента, добавив, что позже собака вновь укусила сотрудника за ту же руку.
В сообщении также говорится, что питомец не успел нанести мужчине серьёзных травм. Пёс не смог прокусить кожу из-за рукава пиджака, на котором после инцидента остались следы от укусов.
В сентябре прошлого года сообщалось, что пёс американского лидера покусал 11 агентов Секретной службы США. Администрация президента объяснила агрессию собаки стрессовой обстановкой в Белом доме. Позже немецкой овчарке пришлось покинуть резиденцию.