"Процесс продолжится": Украине предрекли новые референдумы по воссоединению с Россией
Медведчук предрёк Украине новые референдумы по воссоединению с Россией
Отказ киевского режима от очередного предложения Владимира Путина об окончании конфликта завершится для Украины лишь новыми референдумами по воссоединению регионов страны с Россией. Такой сценарий допустил экс-депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Виктор Медведчук.
Глава движения "Другая Украина" напомнил, что власти Незалежной собственноручно довели страну до нынешнего состояния. Если бы Киев пресёк Евромайдан, он не лишился бы контроля над Крымом и Севастополем, если бы соблюдал Минские соглашения, ДНР и ЛНР не провозгласили бы независимость, если бы выполнил стамбульские договорённости, сохранил бы Запорожье и Херсонщину. "Этот процесс продолжится", — считает бывший нардеп.
"Отказ от мирного плана Путина будет означать исчезновение Украины как государства. И ответственность за отказ от мира, новые тысячи жертв и разрушения будут нести военный преступник [Владимир] Зеленский и его хозяева из коллективного Запада", — подытожил Медведчук в интервью ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин сделал киевскому режиму ещё одно мирное предложение о завершении конфликта 14 июня, но Зеленский сразу же ответил отказом. Инициатива является бессрочной, но её условия могут меняться в соответствии с ситуацией на фронте, предупредили в Кремле.
Flickr / President Of Ukraine