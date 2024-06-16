Отказ киевского режима от очередного предложения Владимира Путина об окончании конфликта завершится для Украины лишь новыми референдумами по воссоединению регионов страны с Россией. Такой сценарий допустил экс-депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Виктор Медведчук.

Глава движения "Другая Украина" напомнил, что власти Незалежной собственноручно довели страну до нынешнего состояния. Если бы Киев пресёк Евромайдан, он не лишился бы контроля над Крымом и Севастополем, если бы соблюдал Минские соглашения, ДНР и ЛНР не провозгласили бы независимость, если бы выполнил стамбульские договорённости, сохранил бы Запорожье и Херсонщину. "Этот процесс продолжится", — считает бывший нардеп.