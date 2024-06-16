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Регион
16 июня, 01:11

"Процесс продолжится": Украине предрекли новые референдумы по воссоединению с Россией

Медведчук предрёк Украине новые референдумы по воссоединению с Россией

Отказ киевского режима от очередного предложения Владимира Путина об окончании конфликта завершится для Украины лишь новыми референдумами по воссоединению регионов страны с Россией. Такой сценарий допустил экс-депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Виктор Медведчук.

Глава движения "Другая Украина" напомнил, что власти Незалежной собственноручно довели страну до нынешнего состояния. Если бы Киев пресёк Евромайдан, он не лишился бы контроля над Крымом и Севастополем, если бы соблюдал Минские соглашения, ДНР и ЛНР не провозгласили бы независимость, если бы выполнил стамбульские договорённости, сохранил бы Запорожье и Херсонщину. "Этот процесс продолжится", — считает бывший нардеп.

"Отказ от мирного плана Путина будет означать исчезновение Украины как государства. И ответственность за отказ от мира, новые тысячи жертв и разрушения будут нести военный преступник [Владимир] Зеленский и его хозяева из коллективного Запада", — подытожил Медведчук в интервью ТАСС.

Медведчук назвал мирную инициативу Путина последним шансом для Украины
Медведчук назвал мирную инициативу Путина последним шансом для Украины

Президент РФ Владимир Путин сделал киевскому режиму ещё одно мирное предложение о завершении конфликта 14 июня, но Зеленский сразу же ответил отказом. Инициатива является бессрочной, но её условия могут меняться в соответствии с ситуацией на фронте, предупредили в Кремле.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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