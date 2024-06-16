Родные заложников-россиян на митинге в Тель-Авиве призвали к сделке с ХАМАС

Родные взятых в заложники граждан России и других похищенных израильтян, которых уже более восьми месяцев держат в плену в секторе Газа, вышли на массовый митинг в центре Тель-Авива и призвали власти Израиля немедленно договориться о сделке с палестинским движением ХАМАС. Они хотят полного освобождения пленных в обмен на прекращение огня в анклаве.

Акции в поддержку родственников взятых в плен граждан Израиля, подобные этой, проходят еженедельно по субботам в центре Тель-Авива, напротив штаба местного Министерства обороны и других правительственных зданий. Это место получило название "Площадь заложников" и уже стало символическим мемориалом, где установлены разные инсталляции на тему освобождения пленных гражданских. В эту субботу перед собравшимися выступили родители Андрея Козлова, который был освобождён из палестинского плена неделю назад. Его отец назвал соглашение между Израилем и ХАМАС единственным способом спасти всех заложников.

"Мой сын теперь со своей семьёй, ему повезло. В плену остаются 120 человек, которым нужна помощь людей Израиля, правительства и всего мира. Каждый день промедления является для них пыткой — физической и психологической. Я требую заключения сделки и освобождения всех живых похищенных и возвращения всех тел погибших в Израиль", — сказал Михаил, отец освобождённого россиянина, поблагодарив спасших его израильских силовиков. Его слова приводит РИА "Новости".