Глава Еврокомиссии сделала неутешительный прогноз о сроках достижения мира на Украине

За один шаг мира на Украине добиться не выйдет, для этого потребуется пройти долгий путь. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по завершении швейцарского "саммита мира".

"Мир на Украине не будет достигнут за один шаг, это будет длинный путь. Когда Россия будет готова к миру на основе Устава ООН, наступит время, когда Россия присоединится к нашим усилиям", — заявила она, призвав Российскую Федерацию внять посланию собравшегося на саммите "международного сообщества".