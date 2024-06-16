Глава Еврокомиссии сделала неутешительный прогноз о сроках достижения мира на Украине
Фон дер Ляйен: Мира на Украине не достичь за один шаг, это будет долгий путь
За один шаг мира на Украине добиться не выйдет, для этого потребуется пройти долгий путь. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по завершении швейцарского "саммита мира".
"Мир на Украине не будет достигнут за один шаг, это будет длинный путь. Когда Россия будет готова к миру на основе Устава ООН, наступит время, когда Россия присоединится к нашим усилиям", — заявила она, призвав Российскую Федерацию внять посланию собравшегося на саммите "международного сообщества".
Напомним, "саммит мира" по конфликту на Украине проводился в швейцарском городе Бюргеншток с 15 по 16 июня, Российскую Федерацию на него не пригласили. Подписи под итоговым коммюнике поставили представители 80 стран из 91, в том числе США, государства Европейского союза, Турция и Швейцария. Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Ватикан документ не одобрили. Президент Швейцарии Виола Амерд по завершении мероприятия заявила, что среди участников саммита не было единства.
ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER