Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Украина готова встать на путь переговоров с Россией, если Москва будет "уважать территориальную целостность" Незалежной. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.

"Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность", — сказал он.