Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Зеленский: Киев пойдёт на переговоры при принятии РФ "целостности" Украины
Украина готова встать на путь переговоров с Россией, если Москва будет "уважать территориальную целостность" Незалежной. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.
"Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность", — сказал он.
Напомним, что президент России Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, чтобы встать на мирный путь, киевскому режиму надо вывести армию с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от членства в НАТО. В офисе Зеленского такой расклад отвергли, сам он назвал предложение "ультимативным посланием".
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