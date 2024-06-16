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16 июня, 15:11

Глава Швейцарии заявила о готовности принять новые "саммиты мира" по Украине

Президент Амерд: Швейцария готова провести следующую конференцию по Украине

Президент Швейцарии Виола Амерд. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER

Президент Швейцарии Виола Амерд. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER

Швейцария готова принять у себя и организовать новые саммиты для мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила президент страны Виола Амерд во время брифинга по завершении встречи в Бюргенштоке.

"Мы будем продолжать участвовать в обсуждении, безусловно, также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость", заявила швейцарский лидер.

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Напомним, "мирный саммит" в Бюргенштоке в Швейцарии проводился с 15 по 16 июня. России в списке приглашённых стран не было. Итоговое коммюнике подписали представители 80 стран из 91, посетившей мероприятие, в том числе Соединённые Штаты, государства Европейского союза, Турция и Швейцария. А Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Ватикан документ не одобрили. Комментируя то, как прошла встреча, Виола Амерд признала, что единства среди участников не было.

Юрий Лысенко
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