НАТО позволило Киеву бить западным оружием по российским землям — и вот чем это грозит
РИА "Новости": НАТО одобрило глубинные атаки ВСУ по России западным оружием
Почти все страны Североатлантического альянса сняли ограничения на использование западного оружия для ударов ВСУ по территории России. Это развязывает руки Киеву, но грозит серьёзной эскалацией конфликта. Об этом пишет РИА "Новости".
Разумеется, не все страны блока поставляют в Киев дальнобойное высокоточное вооружение. К примеру, страны Прибалтики и Канада одобрили нанесение ударов вглубь российской территории для того, чтобы показать миру сплочённость альянса. Однако сейчас Запад позволил Украине применять нечто куда более мощное.
Речь, конечно, идёт об оперативно-тактических ракетах ATACMS, которые ранее применялись только для ударов по Крыму и новым регионам РФ. Их кассетная боевая часть наносит огромный урон при попадании по инфраструктуре, аэродромам, лёгкой бронетехнике и пехотным подразделениям на открытой местности. Погибнет большое количество мирных людей, если такая ракета прилетит в крупный город, считает издание.
В арсенале Украины имеются также крылатые ракеты воздушного базирования, в частности британские Storm Shadow и французские SCALP-EG. Украинские бомбардировщики Су-24 были специально оборудованы для несения этих снарядов. Они могут преодолевать большие дистанции и достигать даже Московской области, где располагаются многие предприятия российского ВПК.
Кроме того, Киев ожидает поставок истребителей F-16, дальность полёта которых при отсутствии внешнего сопротивления достигает 4 000 километров. Банковая рассчитывает получить в своё владение 60 таких самолётов. Правда, Украина не обладает таким количеством обученных пилотов. Агентство полагает, что Запад может предоставить своих лётчиков в комплекте с "шестнадцатыми".
Российская армия должна делать свои ходы для того, чтобы появление на фронте F-16 не стало неожиданным. Как пишет издание, лучше всего такие самолёты уничтожать, пока они стоят на земле. Кроме того, можно поражать аэродромы базирования и конвои, везущие запчасти и оружие из Европы.
Украинское командование тоже понимает, что ВС РФ будут разносить F-16 на любом аэродроме ВСУ, поэтому командующий ВВС Украины заявил, что некоторые истребители будут базироваться на площадках соседних государств. В ответ на это в Госдуме отметили, что любая иностранная авиабаза, на которой появится переданный Киеву "шестнадцатый", станет законной целью для российских войск, если те пересекут нашу границу. Эти самолёты опасны ещё и тем, что на их борту можно перевозить тактическое оружие массового поражения.
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