Почти все страны Североатлантического альянса сняли ограничения на использование западного оружия для ударов ВСУ по территории России. Это развязывает руки Киеву, но грозит серьёзной эскалацией конфликта. Об этом пишет РИА "Новости".

Разумеется, не все страны блока поставляют в Киев дальнобойное высокоточное вооружение. К примеру, страны Прибалтики и Канада одобрили нанесение ударов вглубь российской территории для того, чтобы показать миру сплочённость альянса. Однако сейчас Запад позволил Украине применять нечто куда более мощное.

Речь, конечно, идёт об оперативно-тактических ракетах ATACMS, которые ранее применялись только для ударов по Крыму и новым регионам РФ. Их кассетная боевая часть наносит огромный урон при попадании по инфраструктуре, аэродромам, лёгкой бронетехнике и пехотным подразделениям на открытой местности. Погибнет большое количество мирных людей, если такая ракета прилетит в крупный город, считает издание.

В арсенале Украины имеются также крылатые ракеты воздушного базирования, в частности британские Storm Shadow и французские SCALP-EG. Украинские бомбардировщики Су-24 были специально оборудованы для несения этих снарядов. Они могут преодолевать большие дистанции и достигать даже Московской области, где располагаются многие предприятия российского ВПК.

Кроме того, Киев ожидает поставок истребителей F-16, дальность полёта которых при отсутствии внешнего сопротивления достигает 4 000 километров. Банковая рассчитывает получить в своё владение 60 таких самолётов. Правда, Украина не обладает таким количеством обученных пилотов. Агентство полагает, что Запад может предоставить своих лётчиков в комплекте с "шестнадцатыми".