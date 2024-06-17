Больше 100 жителей Москвы оказались в больницах с симптомами ботулизма
СМИ: Свыше 100 москвичей госпитализировали с подозрением на ботулизм
Количество попавших в больницы с подозрением на ботулизм москвичей перевалило за сотню. Об этом сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на источник.
"Люди продолжают обращаться в столичные больницы с симптомами инфекции. По информации нашего источника, в день регистрируют по 30–40 пациентов с подозрением на ботулизм. Их тщательно обследуют. До готовности результатов анализов ставят диагноз: гастроэнтерит", — говорится в публикации.
По информации телеграм-канала, компетентные органы уже приступили к проверке компаний, которые отвечали за доставку опасной еды. Сейчас деятельность этих организаций приостановлена.
Напомним, 15 июня стало известно о том, что в столице десять человек попали в больницы с диагнозом "ботулизм". Двоих из них пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Вскоре стало известно о том, что количество пострадавших возросло до 18 человек. Оказалось, что они заказывали "Салат лобио" производства компании "Кухня на районе" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" производства ООО "Гастропорт". Заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". 16 июня число доставленных в больницы с ботулизмом достигло 41, все они также заказывали готовую еду в сервисах доставки.
Life.ru