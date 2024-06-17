Больше 100 жителей Москвы оказались в больницах с симптомами ботулизма

Количество попавших в больницы с подозрением на ботулизм москвичей перевалило за сотню. Об этом сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на источник.

"Люди продолжают обращаться в столичные больницы с симптомами инфекции. По информации нашего источника, в день регистрируют по 30–40 пациентов с подозрением на ботулизм. Их тщательно обследуют. До готовности результатов анализов ставят диагноз: гастроэнтерит", — говорится в публикации.