В Ленобласти мужчину госпитализировали с ботулизмом из-за рыбных консервов
Житель Всеволожского района Ленинградской области был госпитализирован с диагнозом "ботулизм", поужинав рыбными консервами. Об этом сообщили в телеграм-канале ГБУЗ ЛО "Станция скорой помощи".
"Тошнота, переходящая в галлюцинации. Случай ботулизма был зафиксирован после употребления рыбных консервов. Бригада скорой помощи приехала на вызов к молодому мужчине, который жаловался на непрекращающуюся рвоту и боль в верхней части живота", — говорится в публикации.
Молодой человек вызвал врачей, почувствовав внезапное недомогание. Прибывшие по вызову сотрудники скорой нашли его лежащим в комнате с выключенным светом, что сразу навело их на мысли о том, что у него возникла светобоязнь, которая является одним из симптомов ботулизма. Мужчина сообщил, что ужинал рыбными консервами, после чего у него началась рвота и помутилось сознание. Уровень сахара в крови оказался нормальным, зато давлением было понижено — признак обезвоживания организма. Больному установили катетер и начали прокапывать лекарствами, сам он рассказал, что принял лекарства от кишечных инфекций, но это не облегчило его состояния.
Пациента госпитализировали с подозрением на ботулизм, и на месте сотрудники больницы подтвердили этот диагноз. К сожалению, вскоре состояние пострадавшего стало ухудшаться, у него начались галлюцинации, мужчину перевели в реанимацию.
Ранее Life.ru рассказывал о массовом отравлении в Москве, после которого были госпитализированы десять человек, им тоже диагностировали ботулизм. Двое пострадавших подключены к ИВЛ. Выяснилось, что трое ели консервированный тунец, а двоим поплохело после употребления лобио в вакуумной упаковке. Впоследствии Департамент здравоохранения опроверг сообщения о ботулизме, заявив, что в столице не регистрировались массовые отравления по этой причине. В Роспотребнадзоре заявили, что продажа продукции, которая могла вызвать болезнь, будет приостановлена. По сообщениям СМИ, число госпитализированных с этим диагнозом увеличилось до 18 человек. СК провёл обыски на складских помещениях компаний.
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