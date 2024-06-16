В Ленобласти мужчину госпитализировали с ботулизмом из-за рыбных консервов

"Тошнота, переходящая в галлюцинации. Случай ботулизма был зафиксирован после употребления рыбных консервов. Бригада скорой помощи приехала на вызов к молодому мужчине, который жаловался на непрекращающуюся рвоту и боль в верхней части живота", — говорится в публикации.

Молодой человек вызвал врачей, почувствовав внезапное недомогание. Прибывшие по вызову сотрудники скорой нашли его лежащим в комнате с выключенным светом, что сразу навело их на мысли о том, что у него возникла светобоязнь, которая является одним из симптомов ботулизма. Мужчина сообщил, что ужинал рыбными консервами, после чего у него началась рвота и помутилось сознание. Уровень сахара в крови оказался нормальным, зато давлением было понижено — признак обезвоживания организма. Больному установили катетер и начали прокапывать лекарствами, сам он рассказал, что принял лекарства от кишечных инфекций, но это не облегчило его состояния.