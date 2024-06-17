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17 июня, 12:32

Квашеная капуста и квартира в Дубае: Сын Жириновского рассказал о последней воле знаменитого отца

Сын Жириновского рассказал о последнем разговоре с вышедшим из комы отцом

Олег Эйдельштейн, которого суд недавно признал сыном Владимира Жириновского, рассказал, что незадолго до смерти лидер ЛДПР связывался с ним из больницы и попросил передать ему любимые домашние деликатесы. Об этом новоиспечённый родственник рассказал в интервью каналу "Осторожно, Собчак". По словам Эйдельштейна, в "гастрономическом списке" Жириновского фигурировали кролик, говяжий язык и квашеная капуста.

Кроме того, мужчина утверждает, что в ходе телефонного разговора глава ЛДПР попросил его купить недвижимость в Дубае.

"Я честно выполнил его последнюю волю и действительно купил на эти деньги квартиру", — рассказывает собеседник издания.

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Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, его мать Жанна Газдарова в браке с Жириновским не состояла. В 2017-м политик впервые громко заявил о своём внебрачном сыне. В последние годы Эйдельштейн неоднократно становился участником скандалов. Например, в марте 2023 года во время отдыха в московском ресторане он устроил пьяную ссору, а позже в полицейском участке Эйдельштейн ударил правоохранителя, за что получил 15 суток ареста.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА, Антон Новодережкин

Марина Калегина
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