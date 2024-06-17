Квашеная капуста и квартира в Дубае: Сын Жириновского рассказал о последней воле знаменитого отца

Олег Эйдельштейн, которого суд недавно признал сыном Владимира Жириновского, рассказал, что незадолго до смерти лидер ЛДПР связывался с ним из больницы и попросил передать ему любимые домашние деликатесы. Об этом новоиспечённый родственник рассказал в интервью каналу "Осторожно, Собчак". По словам Эйдельштейна, в "гастрономическом списке" Жириновского фигурировали кролик, говяжий язык и квашеная капуста.

Кроме того, мужчина утверждает, что в ходе телефонного разговора глава ЛДПР попросил его купить недвижимость в Дубае.

"Я честно выполнил его последнюю волю и действительно купил на эти деньги квартиру", — рассказывает собеседник издания.