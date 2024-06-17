Адвокат усомнился в законности действий ФНС по многомиллионным долгам Блиновской
Адвокат Блиновской: ФНС незаконно начислила ей долгов на 220 миллионов рублей
Блиновская в суде. © TACC / Шарифулин Валерий
ФНС незаконно начислила блогерше Елене Блиновской долгов на 220 миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат "королевы марафонов" в зале суда, передаёт SHOT. По словам представителей обвиняемой, налоговая допустила ошибки.
В ФНС же говорят, что промашек быть не может. Представители ведомства отметили, что доход Блиновской со всех юрлиц, на которые она делила бизнес, — около пяти миллиардов. Кроме того, в одной из компаний на должность директора она поставила уборщицу.
Как сообщал Life.ru, в апреле 2023 года Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывании денег. По решению суда "королеву марафонов" отправили под домашний арест, условия которого она регулярно нарушала, за что и была переведена в СИЗО. В конце мая 2024 года ей удалось выплатить часть долга, однако из-за пеней и неустоек долговая яма не уменьшается. Ей продлили арест до 26 июля, теперь блогерша просит признать её банкротом.