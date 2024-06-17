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17 июня, 13:59

Адвокат усомнился в законности действий ФНС по многомиллионным долгам Блиновской

Адвокат Блиновской: ФНС незаконно начислила ей долгов на 220 миллионов рублей

Блиновская в суде. © TACC / Шарифулин Валерий

Блиновская в суде. © TACC / Шарифулин Валерий

ФНС незаконно начислила блогерше Елене Блиновской долгов на 220 миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат "королевы марафонов" в зале суда, передаёт SHOT. По словам представителей обвиняемой, налоговая допустила ошибки.

В ФНС же говорят, что промашек быть не может. Представители ведомства отметили, что доход Блиновской со всех юрлиц, на которые она делила бизнес, — около пяти миллиардов. Кроме того, в одной из компаний на должность директора она поставила уборщицу.

Суд отказался признать банкротом фирму Блиновского по причине, которая кажется абсурдом
Суд отказался признать банкротом фирму Блиновского по причине, которая кажется абсурдом

Как сообщал Life.ru, в апреле 2023 года Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывании денег. По решению суда "королеву марафонов" отправили под домашний арест, условия которого она регулярно нарушала, за что и была переведена в СИЗО. В конце мая 2024 года ей удалось выплатить часть долга, однако из-за пеней и неустоек долговая яма не уменьшается. Ей продлили арест до 26 июля, теперь блогерша просит признать её банкротом.

Александра Мышляева
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