Закрой рот и подумай: 4 ситуации, когда лучше всего будет промолчать

Общение — двигатель прогресса в современном обществе. Люди, владеющие словом, кажется, правят миром. Но не стоит забывать, что иногда лучше промолчать и оставить своё мнение при себе. В жизни приходится сталкиваться с различными ситуациями, к которым не всегда можно быть готовым, и порой получается наговорить лишнего. Именно поэтому Life.ru рассказал о четырёх случаях, в которых лучше держать рот на замке.

Лучше промолчать, если сильно разозлились

Человек, находящийся в агрессивном состоянии, не думает что говорит. А это может сломать психику ребёнку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда хочется послать весь мир. В такие моменты ярость закрывает глаза и вы уже не видите, кто перед вами. Порой в приступе гнева можно сорваться на близкого человека, а после долго об этом жалеть. Как часто мамы ругаются на непослушных детей, которые имеют уникальную способность "довести до ручки"? Но, дорогие мамочки, лучше всё-таки сдерживаться и не выплёскивать эмоции на детей. Ведь вы можете случайно их обидеть и оставить травму на всю жизнь. Поэтому лучше просто молчите, а когда успокоитесь, смело объясняйте своему чаду, почему он не прав. Этой же стратегии стоит придерживаться и в общении со взрослыми, особенно если это дорогие сердцу люди.

Промолчите, если понимаете, что ответ продолжит скандал

Чтобы не выставить себя идиотом или не нарваться на шквал критики, молчите в дискуссиях по вопросам, в которых не имеете компетенции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LDprod

Ненужные споры ещё никогда до добра не доводили. Если знаете о принципиальной позиции и вспыльчивом характере вашего собеседника, не нужно пытаться его переспорить или отстоять свою точку зрения любой ценой — это ничего кардинально в мире не изменит! А вот в ваших отношениях — запросто. Оставьте своё мнение при себе, пока не найдёте того, с кем действительно можно будет вступить в рациональную дискуссию, которая не закончится дракой. Ваше молчание — ещё не признак того, что вы согласились с позицией оппонента. Скорее, это показатель мудрости и самоконтроля.

Не знаете ответа — молчите

Молчание — золото: ситуации, в которых лучше ничего не говорить в ответ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Ох, как порой хочется "поумничать", аж язык чешется. Знакомо? В таких ситуациях как нельзя кстати подойдёт выражение "молчи — за умного сойдёшь". Есть такой типаж людей, которые хотят показать, что знают всё, при этом не зная, по сути, ничего. Не обращая внимание на отсутствие фактов и здравого смысла, они предпочитают высказываться по любой теме. Стремление поддержать беседу, конечно, похвально, но не всегда. Если вы понимаете, что абсолютно не разбираетесь в обсуждаемом вопросе и не обладаете достаточной информацией, чтобы вступить в дискуссию, то просто молчите и лучше внимательно слушайте.

Не отвечай на грубость

Не нужно реагировать на негатив от других людей — так вы растрачиваете энергию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maples Images