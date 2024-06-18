Закрой рот и подумай: 4 ситуации, когда лучше всего будет промолчать
К сожалению, люди часто не думают, что говорят. Слово — оружие, которое может ранить сильнее, чем самый острый меч. Поэтому так важно иногда убрать его в ножны и тысячу раз подумать о том, что хочешь сказать. Или просто промолчать.
Общение — двигатель прогресса в современном обществе. Люди, владеющие словом, кажется, правят миром. Но не стоит забывать, что иногда лучше промолчать и оставить своё мнение при себе. В жизни приходится сталкиваться с различными ситуациями, к которым не всегда можно быть готовым, и порой получается наговорить лишнего. Именно поэтому Life.ru рассказал о четырёх случаях, в которых лучше держать рот на замке.
Лучше промолчать, если сильно разозлились
Человек, находящийся в агрессивном состоянии, не думает что говорит. А это может сломать психику ребёнку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда хочется послать весь мир. В такие моменты ярость закрывает глаза и вы уже не видите, кто перед вами. Порой в приступе гнева можно сорваться на близкого человека, а после долго об этом жалеть. Как часто мамы ругаются на непослушных детей, которые имеют уникальную способность "довести до ручки"? Но, дорогие мамочки, лучше всё-таки сдерживаться и не выплёскивать эмоции на детей. Ведь вы можете случайно их обидеть и оставить травму на всю жизнь. Поэтому лучше просто молчите, а когда успокоитесь, смело объясняйте своему чаду, почему он не прав. Этой же стратегии стоит придерживаться и в общении со взрослыми, особенно если это дорогие сердцу люди.
Промолчите, если понимаете, что ответ продолжит скандал
Чтобы не выставить себя идиотом или не нарваться на шквал критики, молчите в дискуссиях по вопросам, в которых не имеете компетенции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LDprod
Ненужные споры ещё никогда до добра не доводили. Если знаете о принципиальной позиции и вспыльчивом характере вашего собеседника, не нужно пытаться его переспорить или отстоять свою точку зрения любой ценой — это ничего кардинально в мире не изменит! А вот в ваших отношениях — запросто. Оставьте своё мнение при себе, пока не найдёте того, с кем действительно можно будет вступить в рациональную дискуссию, которая не закончится дракой. Ваше молчание — ещё не признак того, что вы согласились с позицией оппонента. Скорее, это показатель мудрости и самоконтроля.
Не знаете ответа — молчите
Молчание — золото: ситуации, в которых лучше ничего не говорить в ответ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry
Ох, как порой хочется "поумничать", аж язык чешется. Знакомо? В таких ситуациях как нельзя кстати подойдёт выражение "молчи — за умного сойдёшь". Есть такой типаж людей, которые хотят показать, что знают всё, при этом не зная, по сути, ничего. Не обращая внимание на отсутствие фактов и здравого смысла, они предпочитают высказываться по любой теме. Стремление поддержать беседу, конечно, похвально, но не всегда. Если вы понимаете, что абсолютно не разбираетесь в обсуждаемом вопросе и не обладаете достаточной информацией, чтобы вступить в дискуссию, то просто молчите и лучше внимательно слушайте.
Не отвечай на грубость
Не нужно реагировать на негатив от других людей — так вы растрачиваете энергию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maples Images
Если вас оскорбили, скорее всего, просто хотят вывести на эмоции. Даже не думайте реагировать! Каждое негативное слово забирает массу положительной энергии, поэтому не стоит тратить свои драгоценные ресурсы на тех, кто этого недостоин. Конечно, некоторые оскорбления терпеть просто нельзя, да и молчать становится невозможно. В таком случае не спешите: подумайте, подождите и подайте ответ "холодным".
Фильм "Тупой и еще тупее". Режиссёр Питер Форрелли, сценаристы Питер и Бобби Форрелли / Kinopoisk