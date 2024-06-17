В Индонезии объяснили, почему не подписали коммюнике по итогам "мирного саммита"

Делегация Индонезии не поставила подпись под итоговым коммюнике "саммита мира" по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на встрече Российской Федерации. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Министерства иностранных дел Роллиансья Соэмират.