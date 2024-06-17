В Индонезии объяснили, почему не подписали коммюнике по итогам "мирного саммита"
Индонезия не подписала коммюнике по Украине из-за отсутствия на саммите России
Конференция по Украине в Швейцарии. Обложка ТАСС / EPA / URS FLUEELER / POOL
Делегация Индонезии не поставила подпись под итоговым коммюнике "саммита мира" по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на встрече Российской Федерации. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Министерства иностранных дел Роллиансья Соэмират.
"Индонезия считает, что конфликт между Украиной и Россией должен быть урегулирован путём соглашений и переговоров с участием всех сторон конфликта", — цитирует слова индонезийского дипломата информационное агентство ANTARA.
Напомним, что на "саммите мира" по Украине, проходившем 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, было принято итоговое коммюнике, которое подписали представители 80 стран из 91 присутствовавшей. Отказались поддерживать документ делегации Саудовской Аравии, Таиланда, Ливии, Мексики, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Армении, Бахрейна и, собственно, Индонезии. Результат ожидаемый, ведь даже глава организовавшей мероприятие Швейцарии Виола Амхерд признала, что между участниками изначально не было единства. Позже стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под документом.