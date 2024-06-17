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17 июня, 15:52

Участники программы "Время героев" встретились с семьями

Ветераны и офицеры СВО, которые проходят обучение в мастерской "Сенеж", встретились со своими родными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Участники программы "Время героев" встретились с семьями. Фото © Telegram / Министерство ВСРФ

Участники программы "Время героев" встретились с семьями. Фото © Telegram / Министерство ВСРФ

Участники программы "Время героев" встретились с семьями. Видео © Telegram / Соловьёв

В выходные офицеры и их близкие смогли вместе покататься на лодках по озеру Сенеж, порыбачить, провести время на занятии в секции "Время с папой", а также побывать в студии "Самая красивая" для участниц программы и жён участников спецоперации. Кроме того, на мероприятии прошли разнообразные мастер-классы, подъём на воздушных шарах и семейная дискотека.

Участники программы "Время героев" встретились с семьями. Фото © Telegram / Министерство ВСРФ

Участники программы "Время героев" встретились с семьями. Фото © Telegram / Министерство ВСРФ

Путин обсуждал судьбу участников программы "Время героев" с Белоусовым
Путин обсуждал судьбу участников программы "Время героев" с Белоусовым

Ранее Life.ru писал, что российский лидер Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" встретился с первыми участниками программы "Время героев". Президент рассказал, как ему пришла идея создания кадровой программы для бойцов СВО. Кроме того, он отметил, что на таких людях держится государство, и напомнил, ради чего стоит жить. По словам Путина, число включённых в проект в будущем будет расти.

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Telegram / Министерство ВСРФ

Александра Мышляева
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