Участники программы "Время героев" встретились с семьями

Ветераны и офицеры СВО, которые проходят обучение в мастерской "Сенеж", встретились со своими родными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В выходные офицеры и их близкие смогли вместе покататься на лодках по озеру Сенеж, порыбачить, провести время на занятии в секции "Время с папой", а также побывать в студии "Самая красивая" для участниц программы и жён участников спецоперации. Кроме того, на мероприятии прошли разнообразные мастер-классы, подъём на воздушных шарах и семейная дискотека.