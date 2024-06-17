Участники программы "Время героев" встретились с семьями
Ветераны и офицеры СВО, которые проходят обучение в мастерской "Сенеж", встретились со своими родными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Участники программы "Время героев" встретились с семьями. Видео © Telegram / Соловьёв
В выходные офицеры и их близкие смогли вместе покататься на лодках по озеру Сенеж, порыбачить, провести время на занятии в секции "Время с папой", а также побывать в студии "Самая красивая" для участниц программы и жён участников спецоперации. Кроме того, на мероприятии прошли разнообразные мастер-классы, подъём на воздушных шарах и семейная дискотека.
Ранее Life.ru писал, что российский лидер Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" встретился с первыми участниками программы "Время героев". Президент рассказал, как ему пришла идея создания кадровой программы для бойцов СВО. Кроме того, он отметил, что на таких людях держится государство, и напомнил, ради чего стоит жить. По словам Путина, число включённых в проект в будущем будет расти.
Telegram / Министерство ВСРФ