Лидеры Евросоюза не договорились о переизбрании фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Лидеры 27 государств Евросоюза не смогли достичь единого мнения в вопросе переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об итогах неформального ужина политиков в Брюсселе рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Сегодня соглашения нет", — поделился он с журналистами.
По словам главы Евросовета, минувшая встреча не ставила целью принять окончательное решение о назначении фон дер Ляйен. Этот вопрос будет решён до конца месяца, ему посвятят намеченный на 27–28 июня саммит ЕС.
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