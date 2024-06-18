Лидеры Евросоюза не договорились о переизбрании фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Лидеры 27 государств Евросоюза не смогли достичь единого мнения в вопросе переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об итогах неформального ужина политиков в Брюсселе рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Сегодня соглашения нет", — поделился он с журналистами.