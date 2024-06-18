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17 июня, 23:09

Лидеры Евросоюза не договорились о переизбрании фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Лидеры 27 государств Евросоюза не смогли достичь единого мнения в вопросе переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об итогах неформального ужина политиков в Брюсселе рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Сегодня соглашения нет", — поделился он с журналистами.

По словам главы Евросовета, минувшая встреча не ставила целью принять окончательное решение о назначении фон дер Ляйен. Этот вопрос будет решён до конца месяца, ему посвятят намеченный на 27–28 июня саммит ЕС.

Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы ЕК на второй срок
Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы ЕК на второй срок

Напомним, что партия фон дер Ляйен заняла лидирующую позицию на июньских выборах в Европарламент. Сама же глава ЕК ранее выразила уверенность в своём переизбрании, анонсировав "проукраинское" большинство в ЕП.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Илья Пушкарев
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