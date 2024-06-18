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18 июня, 09:35

Достанут везде: На Западе заявили, что самолётам ВСУ не скрыться от российской ПВО

Forbes: ПВО России может сбивать самолёты ВСУ практически в любой точке Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) могут сбивать самолёты ВСУ в любой точке Украины. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"Главной проблемой является российская наземная противовоздушная оборона, из-за которой украинским военным самолётам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины", — отмечает Экс.

По его словам, особенно опасно для самолётов ВСУ летать в радиусе ста миль (почти 161 километр) от линии фронта, так как там их могут достать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Также эксперт выразил мнение, что ракеты AIM120 класса "воздух – воздух" для истребителей F-16, которые хочет получить Киев, не будут эффективны, так как при запуске с малой высоты они теряют дальность действия.

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Ранее командующий ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что Украина намерена держать американские истребители F-16 не на своей территории, чтобы они не стали мишенями для российских военных. Москва предупредила, что они будут уничтожаться ВС РФ с особой тщательностью. А за первый сбитый самолёт уже объявлена награда — 15 миллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey 69

Никита Никонов
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