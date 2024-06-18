Достанут везде: На Западе заявили, что самолётам ВСУ не скрыться от российской ПВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) могут сбивать самолёты ВСУ в любой точке Украины. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"Главной проблемой является российская наземная противовоздушная оборона, из-за которой украинским военным самолётам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины", — отмечает Экс.

По его словам, особенно опасно для самолётов ВСУ летать в радиусе ста миль (почти 161 километр) от линии фронта, так как там их могут достать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400.