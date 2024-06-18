"До ушей боялся дотрагиваться": Путин рассказал, как пережил визит в Якутию в 50-градусный мороз

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Якутию поделился воспоминанием о посещении региона в 50-градусный мороз. Глава государства признался, что тогда боялся дотрагиваться до ушей.

Путин рассказал, как совершал визит в Якутию в 50-градусный мороз. Видео © Life.ru

"Я помню, зимой [в Якутию] приезжал, минус 50 [градусов], до ушей боялся дотрагиваться, боялся, что сломаются, но ничего", — отметил президент на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.