"До ушей боялся дотрагиваться": Путин рассказал, как пережил визит в Якутию в 50-градусный мороз
Путин рассказал, что боялся дотрагиваться до ушей в 50-градусный мороз в Якутии
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Якутию поделился воспоминанием о посещении региона в 50-градусный мороз. Глава государства признался, что тогда боялся дотрагиваться до ушей.
Путин рассказал, как совершал визит в Якутию в 50-градусный мороз. Видео © Life.ru
"Я помню, зимой [в Якутию] приезжал, минус 50 [градусов], до ушей боялся дотрагиваться, боялся, что сломаются, но ничего", — отметил президент на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин во время общения с молодыми специалистами заявил о росте миграционного притока молодёжи на Дальний Восток. Как подчеркнул президент, эта хорошая тенденция свидетельствует о том, что привлекательность "красивого, огромного и перспективного" региона возрастает. Также глава государства назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на весь XXI век.
Напомним, во вторник, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки имени Босикова. Вместе с тем президент проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.