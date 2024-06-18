Медведев предупредил, что следующее предложение от России будет для Киева хуже предыдущего
Медведев считает, что в Верховной раде Украины нет здравомыслящих сил
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Обложка © Алексей Майшев / POOL / ТАСС
Здравомыслящих сил в Верховной раде нет, но у них есть возможность принять предложение Владимира Путина и остановить конфликт. Такое мнение озвучил во вторник, 18 июня, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с журналистами во Владивостоке.
Если этого не случится и Киев не проявит политическую волю к переговорам, то наступательные действия России продолжатся. И где в итоге закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент Владимир Путин, пока сказать трудно, отметил Медведев.
"Последующее предложение, которое будет сделано Российской Федерацией, оно для действующих украинских властей, как бы мы к ним ни относились, будет хуже, чем предыдущее. Поэтому сейчас у них есть возможность предложение, которое было сформировано Владимиром Владимировичем Путиным, принять и попытаться установить мир", — указал политик.
Напомним, 14 июня Путин на выступлении в МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом. Для этого, по словам президента России, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил Путин. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. В МИД подчеркнули, что Киев хочет лишить украинцев реального шанса на мир.