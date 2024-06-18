Медведев предупредил, что следующее предложение от России будет для Киева хуже предыдущего

Здравомыслящих сил в Верховной раде нет, но у них есть возможность принять предложение Владимира Путина и остановить конфликт. Такое мнение озвучил во вторник, 18 июня, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с журналистами во Владивостоке.

Если этого не случится и Киев не проявит политическую волю к переговорам, то наступательные действия России продолжатся. И где в итоге закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент Владимир Путин, пока сказать трудно, отметил Медведев.