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18 июня, 10:49

Путин признался, что даже ему сложно бороться с бюрократией

Путин: Бороться с бюрократией даже мне сложновато

Президент России Владимир Путин признался, что даже ему бывает сложно бороться с бюрократией. Об этом он сказал на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.

В ходе встречи российскому лидеру предложили разрешить частным авиационным компаниям перевозить неопасные грузы в малые населённые пункты на Дальнем Востоке. В настоящее время это запрещено по закону. Путин в свою очередь согласился с предложенной инициативой и заявил о необходимости "разбюрокрачивания" воздушной среды.

"Полностью с вами согласен. Бороться с бюрократией даже и мне сложновато, поверьте. Потому что очень много возникает у них вопросов и проблем, которые вроде бы действительно являются жизненно важными и которые необходимо иметь в виду", — отметил президент.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин во время общения с молодыми специалистами заявил о росте миграционного притока молодёжи на Дальний Восток. Как подчеркнул президент, эта хорошая тенденция свидетельствует о том, что привлекательность "красивого, огромного и перспективного" региона возрастает. Также глава государства назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на весь XXI век.

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Напомним, во вторник, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки имени Босикова. Вместе с тем президент проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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