Путин признался, что даже ему сложно бороться с бюрократией
Путин: Бороться с бюрократией даже мне сложновато
Президент России Владимир Путин признался, что даже ему бывает сложно бороться с бюрократией. Об этом он сказал на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.
В ходе встречи российскому лидеру предложили разрешить частным авиационным компаниям перевозить неопасные грузы в малые населённые пункты на Дальнем Востоке. В настоящее время это запрещено по закону. Путин в свою очередь согласился с предложенной инициативой и заявил о необходимости "разбюрокрачивания" воздушной среды.
"Полностью с вами согласен. Бороться с бюрократией даже и мне сложновато, поверьте. Потому что очень много возникает у них вопросов и проблем, которые вроде бы действительно являются жизненно важными и которые необходимо иметь в виду", — отметил президент.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин во время общения с молодыми специалистами заявил о росте миграционного притока молодёжи на Дальний Восток. Как подчеркнул президент, эта хорошая тенденция свидетельствует о том, что привлекательность "красивого, огромного и перспективного" региона возрастает. Также глава государства назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на весь XXI век.
Напомним, во вторник, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки имени Босикова. Вместе с тем президент проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.
Life.ru / Павел Баранов