Путин признался, что даже ему сложно бороться с бюрократией

Президент России Владимир Путин признался, что даже ему бывает сложно бороться с бюрократией. Об этом он сказал на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.

В ходе встречи российскому лидеру предложили разрешить частным авиационным компаниям перевозить неопасные грузы в малые населённые пункты на Дальнем Востоке. В настоящее время это запрещено по закону. Путин в свою очередь согласился с предложенной инициативой и заявил о необходимости "разбюрокрачивания" воздушной среды.

"Полностью с вами согласен. Бороться с бюрократией даже и мне сложновато, поверьте. Потому что очень много возникает у них вопросов и проблем, которые вроде бы действительно являются жизненно важными и которые необходимо иметь в виду", — отметил президент.