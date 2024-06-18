В Москве простились с оператором НТВ Кожиным, погибшим при обстреле ВСУ Горловки
В Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным. Обложка © Life.ru
В Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным, который погиб после обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Церемония прощания прошла во вторник, 18 июня, в телецентре "Останкино".
Военкор Александр Коц рассказал о доброте погибшего оператора НТВ Валерия Кожина. Видео © Life.ru
Венок на церемонию прислал и президент РФ Владимир Путин. Среди тех, кто был на церемонии, военкор Александр Коц — он вспомнил, как в Славянске пересматривал фото с Кожиным. По его словам, отличительными чертами оператора были доброта и обворожительная улыбка.
В Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным. Фото © Life.ru
"Я смотрю эти фото, мы сидим в подвале. Мы все напряжены, и на весь тёмный подвал светлое пятно на фото. Это улыбка Валеры. Совершенно обворожительная, обезоруживающая улыбка, которой хватало всегда на всех. Хоть ты в сером блиндаже сыром, хоть за праздничным столом", — отметил Коц.
В то же время, по его словам, Кожин был по-мужски скромен и имел большой боевой опыт. Коц добавил, что оператор всегда помогал коллегам-корреспондентам, что свойственно не для всех представителей его профессии.
Кожина похоронили с воинскими почестями на Аллее славы Черноховского кладбища в городе Калязине Тверской области. Оператор начал работать на НТВ в 2006 году, снимал сюжеты в Сирии и Донбассе. Кожин награждён медалью "За отвагу", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, а также медалью Минобороны России "Участнику военной операции в Сирии".
Как сообщал Life.ru, 13 июня в Горловке в ДНР после атаки с украинского дрона попали в больницу корреспондент и оператор НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. По словам мэра города Ивана Приходько, журналисты были тяжело ранены во время рабочих мероприятий в посёлке Гольмовский. От полученных ранений оператор Валерий Кожин скончался. Его коллега Алексей Ивлиев получил минно-взрывную травму.