В Москве простились с оператором НТВ Кожиным, погибшим при обстреле ВСУ Горловки

В Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным, который погиб после обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Церемония прощания прошла во вторник, 18 июня, в телецентре "Останкино".

Военкор Александр Коц рассказал о доброте погибшего оператора НТВ Валерия Кожина. Видео © Life.ru

Венок на церемонию прислал и президент РФ Владимир Путин. Среди тех, кто был на церемонии, военкор Александр Коц — он вспомнил, как в Славянске пересматривал фото с Кожиным. По его словам, отличительными чертами оператора были доброта и обворожительная улыбка.

В Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным. Фото © Life.ru

"Я смотрю эти фото, мы сидим в подвале. Мы все напряжены, и на весь тёмный подвал светлое пятно на фото. Это улыбка Валеры. Совершенно обворожительная, обезоруживающая улыбка, которой хватало всегда на всех. Хоть ты в сером блиндаже сыром, хоть за праздничным столом", — отметил Коц.

В то же время, по его словам, Кожин был по-мужски скромен и имел большой боевой опыт. Коц добавил, что оператор всегда помогал коллегам-корреспондентам, что свойственно не для всех представителей его профессии.