Даванков предложил МВД создать в России "электросамокатную полицию"

В России может появиться "электросамокатная полиция" по аналогии с существующей туристической или водной полицией, которая будет следить за соблюдением ПДД со стороны водителей так называемых средств индивидуальной мобильности. С таким обращением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер Госдумы, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков.

Такое специализированное подразделение, по мнению автора инициативы, могло бы оперативно реагировать на превышение скорости, опасное вождение, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна и штрафовать нарушителей.