Даванков предложил МВД создать в России "электросамокатную полицию"
В России может появиться "электросамокатная полиция" по аналогии с существующей туристической или водной полицией, которая будет следить за соблюдением ПДД со стороны водителей так называемых средств индивидуальной мобильности. С таким обращением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер Госдумы, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков.
Такое специализированное подразделение, по мнению автора инициативы, могло бы оперативно реагировать на превышение скорости, опасное вождение, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна и штрафовать нарушителей.
"Прошу вас оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного движения водителями электросамокатов и в случае её одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России", — сказано в сообщении Даванкова.
Ранее в ГИБДД Санкт-Петербурга призвали запретить по всей России движение электросамокатов по тротуару для обеспечения безопасности пешеходов. Кроме того, в МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах. А общественники и юристы вовсе выступают за то, чтобы запретить несовершеннолетним пользоваться самокатами, причём по всей стране.
АГН "Москва"