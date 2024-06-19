ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2024, 15:46

Прощание с военкором Никитой Цицаги, погибшим при обстреле ВСУ, пройдёт 22 июня

Никита Цицаги. Обложка © NEWS.ru

Никита Цицаги. Обложка © NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Никитой Цицаги, трагически погибшим во время украинского обстрела в ДНР, пройдёт в субботу, 22 июня, в Москве. Об этом сообщают наши коллеги из NEWS.ru, с которыми сотрудничал журналист.

Мероприятие начнётся в 10:00 в зале ЦКБ управления делами президента РФ по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25. О месте похорон будет сообщено дополнительно.

Опубликован последний репортаж погибшего в ДНР военкора Цицаги
Опубликован последний репортаж погибшего в ДНР военкора Цицаги

Напомним, утром в субботу, 15 июня, стало известно о гибели военного корреспондента Никиты Цицаги. Он сотрудничал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и рядом других изданий, а также был в разных горячих точках и выпустил не один репортаж о военных конфликтах. В связи с трагедией соболезнования принёс министр цифрового развития Максут Шадаев. В МИД России назвали убийство Цицаги очередным тяжким преступлением Киева.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Журналисты
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar