Прощание с военкором Никитой Цицаги, погибшим при обстреле ВСУ, пройдёт 22 июня
Никита Цицаги. Обложка © NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Никитой Цицаги, трагически погибшим во время украинского обстрела в ДНР, пройдёт в субботу, 22 июня, в Москве. Об этом сообщают наши коллеги из NEWS.ru, с которыми сотрудничал журналист.
Мероприятие начнётся в 10:00 в зале ЦКБ управления делами президента РФ по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25. О месте похорон будет сообщено дополнительно.
Напомним, утром в субботу, 15 июня, стало известно о гибели военного корреспондента Никиты Цицаги. Он сотрудничал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и рядом других изданий, а также был в разных горячих точках и выпустил не один репортаж о военных конфликтах. В связи с трагедией соболезнования принёс министр цифрового развития Максут Шадаев. В МИД России назвали убийство Цицаги очередным тяжким преступлением Киева.