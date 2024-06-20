В Орловской области сбили беспилотник реактивного типа

Российские военные сбили беспилотник над Орловской областью. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня ночью на территории Покровского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава области в телеграм-канале.