В Орловской области сбили беспилотник реактивного типа
Губернатор Клычков: В Орловской области средствами РЭБ сбит беспилотник
Российские военные сбили беспилотник над Орловской областью. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Сегодня ночью на территории Покровского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава области в телеграм-канале.
Клычков добавил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.
Ранее сообщалось об атаке украинских БПЛА в Адыгее. В результате происшествия на нефтебазе в посёлке городского типа Энем произошёл пожар. Обошлось без пострадавших. Также известно, что в Краснодарском крае после падения дрона на частный дом погибла женщина. По информации Минобороны, за ночь уничтожено 15 дронов ВСУ над российскими регионами.
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