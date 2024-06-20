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20 июня, 05:43

В Орловской области сбили беспилотник реактивного типа

Губернатор Клычков: В Орловской области средствами РЭБ сбит беспилотник

Российские военные сбили беспилотник над Орловской областью. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня ночью на территории Покровского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава области в телеграм-канале.

Клычков добавил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Ранее сообщалось об атаке украинских БПЛА в Адыгее. В результате происшествия на нефтебазе в посёлке городского типа Энем произошёл пожар. Обошлось без пострадавших. Также известно, что в Краснодарском крае после падения дрона на частный дом погибла женщина. По информации Минобороны, за ночь уничтожено 15 дронов ВСУ над российскими регионами.

Нефтебаза загорелась в Тамбовской области, её мог атаковать БПЛА
Нефтебаза загорелась в Тамбовской области, её мог атаковать БПЛА
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Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Иван Косицын
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