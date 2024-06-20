Россия и Вьетнам договорились не заключать угрожающих суверенитету соглашений

Россия и Вьетнам решили не заключать договоров и не вступать с третьими странами в союзы, которые могли бы нанести вред их независимости и суверенитету. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Мы не будем вступать в союзы с третьими странами или в договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету, а также территориальной связи друг с другом. Мы не будем даже выступать против третьих сторон", — сказал То Лам.

Он добавил, что Вьетнам будет вносить вклад в мир, в отношения в регионе, в мире, подчеркнув при этом, что Москва и Хошимин намерены наращивать двухстороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

"Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе будем бороться с новыми и традиционными вызовами", — сказал То Лам.

Лидер Вьетнама счёл, что переговоры с Путиным прошли успешно, в откровенном, искреннем ключе.