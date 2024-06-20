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Регион
20 июня, 08:29
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Россия и Вьетнам договорились не заключать угрожающих суверенитету соглашений

Владимир Путин и То Лам. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Владимир Путин и То Лам. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Россия и Вьетнам решили не заключать договоров и не вступать с третьими странами в союзы, которые могли бы нанести вред их независимости и суверенитету. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Мы не будем вступать в союзы с третьими странами или в договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету, а также территориальной связи друг с другом. Мы не будем даже выступать против третьих сторон", — сказал То Лам.

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Он добавил, что Вьетнам будет вносить вклад в мир, в отношения в регионе, в мире, подчеркнув при этом, что Москва и Хошимин намерены наращивать двухстороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

"Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе будем бороться с новыми и традиционными вызовами", — сказал То Лам.

Лидер Вьетнама счёл, что переговоры с Путиным прошли успешно, в откровенном, искреннем ключе.

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Напомним, что 19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Лидер РФ уже провёл переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. Также лидер РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.

Александра Вишнякова
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