Россия и Вьетнам договорились не заключать угрожающих суверенитету соглашений
Владимир Путин и То Лам. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
Россия и Вьетнам решили не заключать договоров и не вступать с третьими странами в союзы, которые могли бы нанести вред их независимости и суверенитету. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
"Мы не будем вступать в союзы с третьими странами или в договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету, а также территориальной связи друг с другом. Мы не будем даже выступать против третьих сторон", — сказал То Лам.
Он добавил, что Вьетнам будет вносить вклад в мир, в отношения в регионе, в мире, подчеркнув при этом, что Москва и Хошимин намерены наращивать двухстороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности.
"Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе будем бороться с новыми и традиционными вызовами", — сказал То Лам.
Лидер Вьетнама счёл, что переговоры с Путиным прошли успешно, в откровенном, искреннем ключе.
Напомним, что 19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Лидер РФ уже провёл переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. Также лидер РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.