Путин пригласил высших руководителей Вьетнама в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и других руководителей республики посетить нашу страну в любое удобное время. Об этом говорится в совместном заявлении о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.

"Путин пригласил генсекретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генсекретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.