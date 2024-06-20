Путин пригласил высших руководителей Вьетнама в Россию
Путин с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Обложка © Кremlin.ru
Президент России Владимир Путин пригласил генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и других руководителей республики посетить нашу страну в любое удобное время. Об этом говорится в совместном заявлении о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.
"Путин пригласил генсекретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генсекретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Вместе с тем российский лидер выразил благодарность руководителям Вьетнама за тёплый и радушный приём. Глава государства подчеркнул, что такой подход говорит о высоком уровне взаимного доверия, дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран.
Напомним, что 19 июня Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка российского лидера в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Президент уже провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом. Также российский лидер встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.