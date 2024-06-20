На Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за вручения повестки водителю
На Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь – Львов из-за вручения повестки водителю. Об этом в четверг, 20 июня, заявили в пресс-службе Львовского территориального центра комплектования (ТЦК), то есть местного военкомата.
На Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за вручения повестки водителю. Видео © Telegram / Труха
По их данным, полицейские остановили транспортное средство, запросив у находящегося за рулём мужчины военно-учётные документы, но их не оказалось. После его, как сообщили в военкомате, "пригласили" в Золочевский ТЦК, вручили повестку и через несколько минут отпустили, а автобус продолжил движение. В ведомстве подчеркнули, что в салоне в этот момент был второй водитель, но пассажиры по какой-то причине решили выйти на улицу и заблокировать движение.
Как уточняет "Страна.ua", всё произошло у села Струтин Львовской области. В ТЦК указали, что и дальше будут мобилизовывать водителей автобусов.
Как сообщал Life.ru, ранее на Украине ужесточили закон о мобилизации, и теперь годными считаются даже люди с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. А недавно в ВСУ начали набирать заключённых. Cами украинцы, судя по всему, не горят желанием воевать: по данным местных СМИ, по всей стране разыскивают около ста тысяч уклонистов.
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