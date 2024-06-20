На Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за вручения повестки водителю

По их данным, полицейские остановили транспортное средство, запросив у находящегося за рулём мужчины военно-учётные документы, но их не оказалось. После его, как сообщили в военкомате, "пригласили" в Золочевский ТЦК, вручили повестку и через несколько минут отпустили, а автобус продолжил движение. В ведомстве подчеркнули, что в салоне в этот момент был второй водитель, но пассажиры по какой-то причине решили выйти на улицу и заблокировать движение.