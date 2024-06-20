Путин предупредил, что Киев дорого заплатит за попытки "выдавить" ВС РФ из-под Харькова

Попытки выдавить российские подразделения из-под Харькова будут стоить Киеву очень дорого. Об этом заявил президент Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам. Российский лидер отметил, что бойцы ВСУ получили команду действовать на поле боя "любой ценой" и они, похоже, строго ей следуют.

"Я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чём говорю. И это будет опять очень дорого стоить украинским вооружённым силам", — предупредил глава государства.

При этом Путин в очередной раз подчеркнул, что у России нет цели подходить к Харькову, она воспринимает его как тактическое направление.