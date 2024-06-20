ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 17:02

Путин считает, что Киев будет вечно тянуть с прекращением огня

Киев не заинтересован в проведении выборов и будет вечно тянуть с прекращением огня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об условиях проведения голосования.

"Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня", подчеркнул президент РФ.

Путин ответил Life.ru, когда Запад сменит Зеленского
Путин ответил Life.ru, когда Запад сменит Зеленского

Напомним, с 20 мая Зеленский официально никто, его полномочия истекли. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Однако Путин вывел Киев на чистую воду, приведя выдержки из Конституции Украины, согласно которой полномочия президента Украины не продлеваются даже в условиях военного положения и после истечения срока, если не были проведены выборы, власть должна быть передана спикеру Верховной рады.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров