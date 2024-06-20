Путин считает, что Киев будет вечно тянуть с прекращением огня

Киев не заинтересован в проведении выборов и будет вечно тянуть с прекращением огня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об условиях проведения голосования.

"Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня", — подчеркнул президент РФ.