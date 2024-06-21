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20 июня, 23:43
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В Госдуме заявили, что при индексации пенсий недополученная сумма не пропадёт

Исаев: При индексации пенсий недополученная сумма не пропадёт

Выплаты работающим пенсионерам будут производить исходя из того размера, который им был бы положен с учётом всех индексаций с 2016 года. Об этом сообщил замруководителя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы Андрей Исаев.

"Индексация работающим пенсионерам будет начисляться не исходя из того размера пенсии, который они сейчас получают, а исходя из того размера, который им был бы положен с учётом всех индексаций (с 2016 года, когда она была приостановлена. — Прим. Life.ru), — пояснил парламентарий.

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Накануне в Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в России с 2016 года. На недавней встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалось её возобновление. Позже стало известно, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Оксана Попова
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