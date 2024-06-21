В Госдуме заявили, что при индексации пенсий недополученная сумма не пропадёт

Выплаты работающим пенсионерам будут производить исходя из того размера, который им был бы положен с учётом всех индексаций с 2016 года. Об этом сообщил замруководителя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы Андрей Исаев.

"Индексация работающим пенсионерам будет начисляться не исходя из того размера пенсии, который они сейчас получают, а исходя из того размера, который им был бы положен с учётом всех индексаций (с 2016 года, когда она была приостановлена. — Прим. Life.ru), — пояснил парламентарий.