США и Евросоюз будут работать над тем, чтобы упразднить Владимира Зеленского как политическую единицу, представляющую их интересы. Это связано с его рекордно низкими рейтингами, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, Зеленский, утративший в мае легитимность, не смог оправдать надежд и вложений в его политический курс со стороны ЕС и Штатов. При этом показатель его рейтинга в прошлом месяце упал до 17%. Это произошло из-за планов снизить мобилизационный возраст до 18 лет, загибающейся экономики и катастрофического положения украинских войск на поле боя, считает Володин.

Спикер Госдумы отметил, что американское руководство более не доверяет Зеленскому и его сподвижникам. Об этом говорит факт создания специальных комиссий, контролирующих использование выделяемых средств.

"США и Евросоюз вынуждены создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых ими Зеленскому средств в связи тем, что деньги разворовываются, а оружие перепродаётся", — написал Володин.