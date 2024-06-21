Володин перечислил причины, по которым Запад избавится от Зеленского
Володин: Вложения Запада в Зеленского не оправдались, от него избавятся
США и Евросоюз будут работать над тем, чтобы упразднить Владимира Зеленского как политическую единицу, представляющую их интересы. Это связано с его рекордно низкими рейтингами, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.
По словам парламентария, Зеленский, утративший в мае легитимность, не смог оправдать надежд и вложений в его политический курс со стороны ЕС и Штатов. При этом показатель его рейтинга в прошлом месяце упал до 17%. Это произошло из-за планов снизить мобилизационный возраст до 18 лет, загибающейся экономики и катастрофического положения украинских войск на поле боя, считает Володин.
Спикер Госдумы отметил, что американское руководство более не доверяет Зеленскому и его сподвижникам. Об этом говорит факт создания специальных комиссий, контролирующих использование выделяемых средств.
"США и Евросоюз вынуждены создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых ими Зеленскому средств в связи тем, что деньги разворовываются, а оружие перепродаётся", — написал Володин.
На решение западных лидеров также повлияла ситуация на поле боя, где украинские войска терпят поражение за поражением, а их потери составляют 50 тысяч человек ежемесячно. Выправить ситуацию не помогают даже поставки западных вооружений, заключил парламентарий.
Ранее в СВР рассказали, что страны Запада всерьёз обсуждают вариант с избавлением от Владимира Зеленского. При этом самым подходящим кандидатом на его пост считают Валерия Залужного, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой. По мнению Владимира Путина, счёт уже пошёл на месяцы и Зеленского сменят в начале следующего года.
ТАСС / ЕРА