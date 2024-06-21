"Сменит хунта": Политолог спрогнозировал безрадостное будущее Зеленского Политолог Баширов: Зеленского сменит военная хунта 21 июня, 15:32 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимира Зеленского сменит военная хунта, которая и проведёт выборы. Об этом заявил политолог Марат Баширов. По его мнению, перспективной кандидатурой на этот переходный период является бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

"Они перепишут законы, оформят другие границы Украины, а потом проведут выборы. Вот на этот переходный период как раз Залужный — очень перспективная кандидатура. Юридически, я думаю, будет такая двухходовка", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт также считает, что в итоге за столом переговоров не будет сидеть ни один из действующих президентов стран G7.

Авторы Александра Вишнякова