"Сменит хунта": Политолог спрогнозировал безрадостное будущее Зеленского
Политолог Баширов: Зеленского сменит военная хунта
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Владимира Зеленского сменит военная хунта, которая и проведёт выборы. Об этом заявил политолог Марат Баширов. По его мнению, перспективной кандидатурой на этот переходный период является бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
"Они перепишут законы, оформят другие границы Украины, а потом проведут выборы. Вот на этот переходный период как раз Залужный — очень перспективная кандидатура. Юридически, я думаю, будет такая двухходовка", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Эксперт также считает, что в итоге за столом переговоров не будет сидеть ни один из действующих президентов стран G7.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Life.ru, заявил, что Запад возложит на плечи Владимира Зеленского самые непопулярные решения и сменит его в начале 2025 года. Кстати, о том, что Запад готовится "списать" Зеленского, ранее сообщили и в Службе внешней разведки. По данным СВР, наиболее подходящим кандидатом на его место в США считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.