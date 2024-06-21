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"Сменит хунта": Политолог спрогнозировал безрадостное будущее Зеленского

Политолог Баширов: Зеленского сменит военная хунта

21 июня, 15:32
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимира Зеленского сменит военная хунта, которая и проведёт выборы. Об этом заявил политолог Марат Баширов. По его мнению, перспективной кандидатурой на этот переходный период является бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

"Они перепишут законы, оформят другие границы Украины, а потом проведут выборы. Вот на этот переходный период как раз Залужный — очень перспективная кандидатура. Юридически, я думаю, будет такая двухходовка", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт также считает, что в итоге за столом переговоров не будет сидеть ни один из действующих президентов стран G7.

Путин назвал срок, до которого США будут терпеть Зеленского
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Life.ru, заявил, что Запад возложит на плечи Владимира Зеленского самые непопулярные решения и сменит его в начале 2025 года. Кстати, о том, что Запад готовится "списать" Зеленского, ранее сообщили и в Службе внешней разведки. По данным СВР, наиболее подходящим кандидатом на его место в США считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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